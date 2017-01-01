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Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

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У Биньямина Нетаньяху есть 28 дней на коалиционные переговоры и создание правительства. При необходимости ему могут предоставить дополнительные две недели.
Биньямин Нетаньяху получил мандат на формирование правительства Израиля
Биньямин Нетаньяху получил мандат на формирование правительства Израиля

Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование нового коалиционного правительства действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Заявление президента транслировалось в среду, 25 сентября, в прямом эфире израильских телеканалов после его встречи с Нетаньяху и Бени Ганцем – лидерами крупнейших фракций в Кнессете 22 созыва.

"Я сообщаю, что премьер-министр Нетаньяху получил от меня мандат, несмотря на то, что у него нет 61 голоса, достаточного для формирования коалиции. Этого количества голосов нет ни у Биньямана Нетаньяху, ни у Бени Ганца. Решение о том, кому поручить формирование правительства, принимается из того, у кого больше шансов. Нетаньяху поддержали 55 депутатов Кнессета, а Ганца – 54, но 10 поддержавших Ганца сообщили, что не будут заседать в правительстве. Наш дом Израиль не поддержал ни одного из кандидатов, но и не отверг ни одного из них. Поэтому шансы Нетаньяху выглядят намного больше. Решение не медлить было принято после окончания моей встречи с Нетаньяху и Ганцем", – сказал Ривлин.

Теперь у Биньямина Нетаньяху по закону есть 28 дней на коалиционные переговоры и создание правительства, опирающегося на 61 депутатский мандат. При необходимости ему могут быть предоставлены дополнительные две недели.

В случае, если за этот срок правительство создано не будет, право формирования правительства может быть передано другому парламентарию, который получит на формирование кабинета министров 28 дней. Третьего возможного кандидата на роль премьер-министра, который получит на решение этой задачи 14 дней, может назвать Кнессет. Если же и третий кандидат потерпит неудачу, Кнессет 22 созыва будет распущен и будут объявлены новые выборы.

Напомним, 17 сентября в Израиле прошли первые в истории повторные выборы в парламент. Они были назначены из-за того, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху после предыдущего волеизъявления 9 апреля не смог в отведенный ему законом 42-дневный срок договориться о создании коалиции.

В среду, 25 сентября, в Израиле объявили официальные результаты выборов в Кнессет.

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Теги: Выборы, Израиль, премьер-министр, правительство, Нетаньяху, Парламентские выборы
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Источник: korrespondent.net

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