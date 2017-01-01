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Во Франции 30 сентября объявлено днем траура по Жаку Шираку

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Поминальная служба по политику состоится в парижском соборе Сен-Сюльпис 30 сентября в полдень.
30 сентября объявлено днем траура по Жаку Шираку
30 сентября объявлено днем траура по Жаку Шираку

Во Франции 30 сентября станет днем общенационального траура по бывшему президенту Жаку Шираку. Об этом сообщил Елисейский дворец.

В сообщении указывается, что поминальная служба по политику состоится в парижском соборе Сен-Сюльпис 30 сентября в полдень. С 21:00 все граждане смогут приходить в Елисейский дворец для того, чтобы выразить свои соболезнования в траурной книге.

Зять Ширака Фредерик Сала-Бару сообщил 26 сентября, что экс-президент умер в окружении своих близких.

Популярность и коррупция. Как правил Жак Ширак

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Теги: смерть, Франция, траур, Ширак
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Источник: korrespondent.net

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