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В Кремле не хотят публикации стенограмм бесед Трампа и Путина

Комментариев: 5
В Москве говорят, что у них и без того хватает проблем в отношениях с США.
В Кремле не хотят публикации стенограмм бесед Трампа и Путина
В Кремле не хотят публикации стенограмм бесед Трампа и Путина
wikipedia.org

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Кремль надеется, что в США не станут публиковать расшифровки телефонных разговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

По его словам, подобная информация носит гриф “секретно“ или “совершенно секретно“. При этом Песков отметил, что стенограмма беседы президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа была опубликована по взаимному согласию сторон.

В то же время представитель российского лидера выразил надежду, что подобного между Путиным и Трампом не случится.

Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем, - сказал он.

Напомним, 24 сентября Белый дом опубликовал стенограмму скандального разговора Трампа и Зеленского.

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Теги: Кремль, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
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Комментариев (6)
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WTF2wtf    27.09.2019, 14:32
Оценка:  0
WTF2wtf
А вот эти стенограммы для америкосов были бы гораздо актуальней, чем с Зеленским ...
Так что пора эти стенограммы опубликовать
WTF2wtf    27.09.2019, 14:38
Оценка:  0
WTF2wtf
Зеленский как раз говорил, что стенограмму их разговора с Трампом опубликовали без согласования с ним ... то есть америкосы могут публиковать их на свое усмотрение, без согласования с другой стороной
nelci    27.09.2019, 14:07
Оценка:  0
nelci
Хуторское мышление хотя бы не показывали и так весь мир смеется...
WTF2_сосет_хyй    27.09.2019, 13:54
Оценка:  -4
WTF2_сосет_хyй
зато ты херойниибацца! выкинь купленный желтый билет, и писдуй с автоматом на защиту неньки, опyщенный. дырявых тож берут к всyкам)))))
WTF2_сосет_хyй    27.09.2019, 13:59
Оценка:  -2
WTF2_сосет_хyй
Peyot это тебе. и дырявого братана своего возьми, wtf2)))))
Peyot    27.09.2019, 13:38
Оценка:  +1
Peyot
Кремлевский карлик еще сцыкдивее нашего сцыкуна оказывается))))
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