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Саудовская Аравия разрешила иностранкам въезд без сопровождения мужчин

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Женщины также отныне не обязаны будут носить абаю (длинное свободное платье), но среди требований остается скромное платье.
Власти страны изменила правила для иностранцев
Власти страны изменила правила для иностранцев
Getty Images

Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам-иностранкам приезжать в королевство самим, без обязательного сопровождения мужчины, как раньше. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что это стало возможным после того, как в стране либерализовали правила въезда для иностранных туристов из 49 стран мира, в том числе США, Японии, Китая и стран ЕС.

Женщины также отныне не обязаны будут носить абаю (длинное свободное платье), но среди требований остается скромное платье, закрывающее плечи и колени, в том числе на общественных пляжах. Среди запрещенного остался алкоголь.

Власть готовится расширить список стран, для которых будут выдавать визы. Теперь они доступны онлайн, в диппредставительствах Саудовской Аравии и по прибытии, и стоят 120 долларов, вместе с медицинским страхованием.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия упростила для граждан ряда стран, в том числе украинцев, получение туристической визы сроком действия до 90 дней.Визу для поездки в Саудовскую Аравию теперь можно получить по прибытию в страну. Она будет действовать 90 дней.

В Саудовской Аравии расширили права женщин

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Теги: туризм, Саудовская Аравия, женщины, туристы, иностранцы
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Источник: korrespondent.net

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