Швейцария продает 25 машин наследника африканского диктатора
По оценке аукционного дома Bonhams, который будет вести торги, ориентировочная стоимость коллекция суперкаров составляет около 18,7 миллионов долларов.
Коллекция из 25 автомобилей класса люкс, изъятых у вице-президента и сына правителя Экваториальной Гвинеи Теодорина Обианга Нгемы будет выставлена на аукцион в Швейцарии, сообщает Reuters.
По оценке аукционного дома Bonhams, который будет вести торги, ориентировочная стоимость коллекция суперкаров составляет около 18,7 миллионов долларов. Торги пройдут в эти выходные.
В списке лотов, которые выставлены на обозрение в гольф-клубе в Женеве — семь автомобилей Ferrari, три Lamborghini, пять Bentley, a также Maserati и McLaren.
Самым заметным лотом станет суперкар Lamborghini Veneno Roadster, который существует лишь в девяти экземплярах. Ожидается, что за него получится выручить не менее 5 миллионов долларов, сообщает France 24. На капот этой машины Нгема нанес свои инициалы.
It's been a busy week for the JBR Capital team but it's not over yet! This weekend we are with our friends @bonhamsmotoring for the prestigious Bonmont Sale in Switzerland. Keep an eye on our feed for the highlights – this @Lamborghini Veneno sets the bar high! #fundyourpassion pic.twitter.com/SYU1rUmEee— JBR Capital (@jbrcapital) 28 сентября 2019 г.
Другой крупный лот — автомобиль из лимитированной серии Ferrari, гибридный гоночный суперкар LaFerrari.
Автомобили были конфискованы швейцарским правосудием после открытия в 2016 году дела о финансовых правонарушениях против Нгемы — сына и вероятного наследника диктатора Экваториальной Гвинеи Теодора Обианга Нгемы, который правит страной с 1979 года. В феврале 2019 года швейцарская прокуратура заявила, что снимает обвинения с Нгемы-младшего в обмен на конфискацию автомобилей.
Напомним, что компания Lamborghini представил свой первый серийный гибридный суперкар Sian.
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