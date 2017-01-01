Швейцария продает 25 машин наследника африканского диктатора

По оценке аукционного дома Bonhams, который будет вести торги, ориентировочная стоимость коллекция суперкаров составляет около 18,7 миллионов долларов.

Коллекция из 25 автомобилей класса люкс, изъятых у вице-президента и сына правителя Экваториальной Гвинеи Теодорина Обианга Нгемы будет выставлена на аукцион в Швейцарии, сообщает Reuters.

По оценке аукционного дома Bonhams, который будет вести торги, ориентировочная стоимость коллекция суперкаров составляет около 18,7 миллионов долларов. Торги пройдут в эти выходные.