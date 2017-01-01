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Швейцария продает 25 машин наследника африканского диктатора

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По оценке аукционного дома Bonhams, который будет вести торги, ориентировочная стоимость коллекция суперкаров составляет около 18,7 миллионов долларов.
Швейцария собирается подзаработать на суперкарах
Швейцария собирается подзаработать на суперкарах
twitter.com/France24
 
Коллекция из 25 автомобилей класса люкс, изъятых у вице-президента и сына правителя Экваториальной Гвинеи Теодорина Обианга Нгемы будет выставлена на аукцион в Швейцарии, сообщает Reuters.
 
По оценке аукционного дома Bonhams, который будет вести торги, ориентировочная стоимость коллекция суперкаров составляет около 18,7 миллионов долларов. Торги пройдут в эти выходные.
 
В списке лотов, которые выставлены на обозрение в гольф-клубе в Женеве — семь автомобилей Ferrari, три Lamborghini, пять Bentley, a также Maserati и McLaren.
 
Самым заметным лотом станет суперкар Lamborghini Veneno Roadster, который существует лишь в девяти экземплярах. Ожидается, что за него получится выручить не менее 5 миллионов долларов, сообщает France 24. На капот этой машины Нгема нанес свои инициалы.
 
Другой крупный лот — автомобиль из лимитированной серии Ferrari, гибридный гоночный суперкар LaFerrari.
 
Автомобили были конфискованы швейцарским правосудием после открытия в 2016 году дела о финансовых правонарушениях против Нгемы — сына и вероятного наследника диктатора Экваториальной Гвинеи Теодора Обианга Нгемы, который правит страной с 1979 года. В феврале 2019 года швейцарская прокуратура заявила, что снимает обвинения с Нгемы-младшего в обмен на конфискацию автомобилей.
 
Напомним, что компания Lamborghini представил свой первый серийный гибридный суперкар Sian.
 
 
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Теги: автомобили, Швейцария, Lamborghini, Ferrari, Гвинея, суперкар
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Источник: korrespondent.net

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