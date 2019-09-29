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Ле Пен попросили не приходить на прощание с Шираком

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Родственники умершего экс-президента Франции не захотели видеть лидера Национального объединения на церемонии его памяти.
Марин Ле Пен
Марин Ле Пен
 
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен не будет присутствовать на официальной церемонии в память о бывшем президенте Франции Жаке Шираке из-за нежелания его семьи. Об этом 29 сентября сообщил телеканал BFM.
 
Отмечается, что в субботу, 28 сентября, родственники Ширака узнали из СМИ о намерении Ле Пен появиться на церемонии в соборе Сен-Сюльпис. В дальнейшем они подчеркнули, что это личное право Ле Пен, однако они не хотели бы ее там видеть. 
 
Сама политик выразила сожаление из-за решения семьи Ширака.
 
"Мы с сожалением отмечаем, что семья Ширака отказалась уважать республиканские обычаи, позволяющие всем избранным представителям французского народа прибыть завтра на церемонию в память о бывшем президенте", - написала Ле Пен в Twitter.

Напомним, официальная церемония в память о Шираке, на которой будут присутствовать лидер Франции Эммануэль Макрон и главы 30 иностранных государств, состоится в понедельник, 30 сентября, в церкви Сен-Сюльпис в Париже.

Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. Он занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год. Бывший французский лидер будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс.
 

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Теги: Франция, семья, Похороны, родственники, Ширак, церемония, Марин Ле Пен
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Источник: korrespondent.net

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