Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Париже прощаются с Жаком Шираком

Комментариев: 0
Месса по экс-президенту Франции проходит в соборе на территории Дома инвалидов. Похоронят Ширака к концу дня на кладбище Монпарнас.
Накануне попрощаться с Шираком пришли тысячи французов
Накануне попрощаться с Шираком пришли тысячи французов

В соборе Святого Людовика на территории Дома инвалидов в Париже в понедельник, 30 сентября, проходит месса по Жаку Шираку, который был президентом Франции с 1995 по 2007 год, пишет ТАСС.

Как сообщается, первыми к церкви прибыли члены семьи покойного. Как сообщили ранее в Елисейском дворце, месса в соборе Святого Людовика не будет доступна для публики за исключением ближайшего круга соратников экс-президента.

После мессы в почетном дворе Дома инвалидов Шираку будут отданы воинские почести. В воскресенье здесь же прошло народное прощание с бывшим лидером республики: почтить его память пришли тысячи французов.

Как известно, на территории Дома инвалидов, где похоронен император Наполеон I, проводятся наиболее важные государственные церемонии Франции.

После мессы траурный кортеж направится к старинной парижской церкви Сен-Сюльпис. Там в присутствии родственников Ширака, президента Франции Эмманюэля Макрона и зарубежных лидеров пройдет заупокойная служба. Ожидается, что похороны состоятся до конца дня на кладбище Монпарнас, где покоится его дочь.

Жак Ширак умер утром 26 сентября в Париже в возрасте 86 лет.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, Франция, Париж, Ширак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь