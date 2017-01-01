Военная операция в Афганистане: ликвидированы более 40 талибов

По меньшей мере 45 боевиков Талибана были убиты и еще 19 ранены в результате военной операции сил безопасности Афганистана.

В Афганистане в ходе военной операции ликвидировали более 40 талибов

Силы безопасности Афганистана ликвидировали по меньшей мере 45 боевиков радикального движения Талибан в ходе военной операции в провинции Фарьяб на севере страны. Об этом со ссылкой на заявление 209-го военного корпуса Шахин сообщает РИА Новости в понедельник, 30 сентября.

В заявлении говорится, что боевые действия между силовиками и боевиками происходили в уездах Кайсар, Алмар, Хваджа Сабз Пош, Ширин Тагаб, Гарзиван, Давлатабад, Кохистанат и Билчирагх, во время операции 45 боевиков Талибана были ликвидированы, еще 19 были ранены.

Также сообщается, что в ходе столкновений с боевиками пять афганских солдат погибли, 11 получили ранения.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения Талибан, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки Исламское государство.

Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Напомним, что ранее в Афганистане уничтожили 30 боевиков. Афганские силовики нанесли авиаудар по трем базам боевиков, в результате чего были также уничтожен склад с оружием.

Также сообщалось, что действия военных в Афганистане привели к смерти 35 гражданских. Случайными жертвами стали гости свадьбы, которая проходила поблизости с местом операции афганских военных. Погибли по меньшей мере 35 человек, еще 13 ранены.

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