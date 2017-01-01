Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Гонконге выстрел копа в протестующего попал на видео

Комментариев: 0
Пострадавшего на автомобиле скорой помощи отправили в больницу. О его состоянии не сообщается.

В Гонконге полицейские применили огнестрельное оружие против протестующих, ранив одного из них. Видео инцидента было размещено в соцсетях во вторник, 1 октября.

На кадрах видно столкновение протестующих и сотрудников полиции. В какой-то момент демонстрант пытался ударить стража порядка металлическим прутом, но задел его лишь по рукаву одежды. Тот выстрелил нападавшему в грудь. После этого пострадавший упал на землю, а другие протестующие кинули в правоохранителей зажигательную смесь.

По данным СМИ, инцидент произошел в районе Чхюньвань. Пострадавшего на скорой отправили в больницу, о его состоянии не сообщается.

В конце августа впервые появилась информация о применении огнестрельного оружия против протестующих в Гонконге. Однако тогда данных о пострадавших не поступало.

Напомним, протесты в Гонконге идут уже почти четыре месяца. Они были спровоцированы планами местной администрации принять законопроект об экстрадиции, который предусматривал выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая.

Под давлением протестующих власти Гонконга отказались от реализации этих планов, однако акции не прекратились. Демонстранты стали требовать расследования жестких действий полиции в отношении протестующих и отставки Кэрри Лам с поста главы администрации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: протесты, видео, стрельба, протест, Гонконг, акции протеста, стрельба из пистолета, полицейский, протесты в Гонконге, видео youtube, Акция протеста
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь