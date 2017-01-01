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Могерини отменила визит в Беларусь

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Федерика Могерини отменила визит в Минск, где должны были подписать упрощение визового режима с ЕС.
Могерини планировала 4-5 октября встретиться с премьер-министром и президентом Беларуси
Могерини планировала 4-5 октября встретиться с премьер-министром и президентом Беларуси

Высокий представитель ЕС Федерика Могерини отменила свой визит в Беларусь, где она должна была принять участие во встрече в рамках Восточного партнерства. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк.

"Могерини отменила поездку в Беларусь позже на этой неделе, из-за ряда изменений повестки дня различных участников и последующих контактов с белорусскими хозяевами", - написал Рикард Йозвяк.

По данным Deutsche Welle, информацию об отмене визита Могерини в Минск подтвердил МИД Литвы. Также стало известно, что в Минск не приедет и глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс. Кроме того, из-за траурных мероприятий в связи со смертью отца премьер-министра Польши Корнелия Моравецкого в Беларусь не приедет глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Сообщалось, что 4 октября в Беларуси Могерини должна была встретиться с премьер-министром Сергеем Румасом, а 5 октября - с президентом Александром Лукашенко. В ходе пребывания в Минске планировалось подписать соглашение с ЕС об упрощении визового режима и снижении платы за шенгенскую визу для белорусов до 35 евро.

Ранее сообщалось, что Беларусь упрощает визовый режим с Евросоюзом

Напомним, СМИ сообщили, что Россия и Беларусь объединяются в конфедерацию. Программа интеграции двух стран предусматривает объединение таможенной и энергетической систем. У Лукашенко эту информацию опровергли.

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Теги: ЕС, Беларусь, Евросоюз, визит, Могерини
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Источник: korrespondent.net

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