В Эквадоре ввели чрезвычайное положение из-за протестов

Решение о введении в стране чрезвычайного положения было принято утром в четверг, 3 октября.

Президент Эквадора Ленин Морено ввел в стране чрезвычайное положение из-за протестов, вызванных реформой в сфере топливного рынка. Его заявление было опубликовано в Twitter 3 октября.

"Я объявил чрезвычайное положение для защиты порядка, безопасности граждан и контроля за теми, кто намеревается вызвать хаос", - говорится в сообщении главы государства.

Он также добавил, что власти не собираются поддаваться на шантаж и будут действовать согласно закону, отметив при этом, что правительство открыто к диалогу.

Напомним, протесты в Эвадоре начались после того, как Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, из-за чего цены на топливо повысились.

После этого в нескольких городах страны начались митинги, участники которых требовали отменить реформу.

Как известно, ежегодно страна выделяет более 1,3 миллиарда долларов на субсидии для топлива.

В декабре прошлого года Морено подписал указ о повышении на 25% цен на бензин . До этого цена литра бензина в стране оставалась одной из самых низких в мире.

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