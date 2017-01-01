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На протестах в Ираке погибли почти 50 человек

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Протестующие требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.
Массовые протесты начались в Ираке 1 октября
Массовые протесты начались в Ираке 1 октября

В ходе массовых протестов в Ираке погибли не менее 44 человек, около двух тысяч получили ранения. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает агентство Reuters.

Ранее сообщалось о 12 погибших в ходе беспорядков.

Ранее премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в столице страны Багдаде комендантского часа с пяти часов утра четверга на фоне проходящих протестов. Комендантский час введен и в ряде других провинций.
 
Из-за протестов в стране закрыли доступ к соцсетям.
 
Протесты начались в Багдаде 1 октября. На следующий день протестные акции охватили несколько других провинций - Зи-Кар, Васит, Наджаф, Диванийя, Бабил. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.
 

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Теги: Ирак, митинг, беспорядки, протесты
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Источник: korrespondent.net

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