На выборах в парламент Косово побеждает оппозиция

Партия Самоопределение Альбина Курти получила 25,9% голосов, а Демократическая лига Косова - 25,2%.

Оппозиционные партии лидируют на выборах в Косово



Парламентские выборы в самопровозглашенной республики Косово в воскресенье, 6 октября, принесли победу оппозиционным партиям, сообщает Парламентские выборы в самопровозглашенной республики Косово в воскресенье, 6 октября, принесли победу оппозиционным партиям, сообщает Интерфакс

Так, партия Самоопределение Альбина Курти получила 25,9% голосов, а Демократическая лига Косова - 25,2%.

Демократическая партия Косово, находившаяся у власти с 2007 года, получила 21,35% и признала поражение.

Пока что подсчитаны примерно 75% бюллетеней.

Специальный трибунал по Косово был учрежден в 2015 году в Гааге для расследования военных преступлений, совершенных во время войны за независимость Косово.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet