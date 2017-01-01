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На выборах в парламент Косово побеждает оппозиция

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Партия Самоопределение Альбина Курти получила 25,9% голосов, а Демократическая лига Косова - 25,2%.
Оппозиционные партии лидируют на выборах в Косово
Оппозиционные партии лидируют на выборах в Косово

Парламентские выборы в самопровозглашенной республики Косово в воскресенье, 6 октября, принесли победу оппозиционным партиям, сообщает Интерфакс.
 
Так, партия Самоопределение Альбина Курти получила 25,9% голосов, а Демократическая лига Косова - 25,2%.
 
Демократическая партия Косово, находившаяся у власти с 2007 года, получила 21,35% и признала поражение.
 
Пока что подсчитаны примерно 75% бюллетеней.
 
Напомним, досрочные выборы проходят в связи с отставкой премьера Рамуша Харадиная в июле. Он покинул свой пост после того, как получил повестку в качестве подозреваемого в специальный трибунал по Косово в Гааге. 

Признание Косово отозвала еще одна страна
 
Специальный трибунал по Косово был учрежден в 2015 году в Гааге для расследования военных преступлений, совершенных во время войны за независимость Косово.

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Теги: Косово, Выборы, Парламентские выборы
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Источник: korrespondent.net

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