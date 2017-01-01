В США девятилетнего ребенка обвинили в массовом убийстве

Следствие считает, что ребенок намеренно устроил пожар, в котором погибли трое детей и двое взрослых.

В США девятилетнему ребенку предъявлено обвинение в убийстве после гибели пяти человек в пожаре, который весной произошел в трейлер-парке в Иллинойсе. Об этом в среду, 9 октября, сообщает Sky News со ссылкой на заявления прокурора.

Отмечается, что никакой информации об обвиняемом обнародовано не будет, но гособвинение может подтвердить, что пожар не был случайностью. В нем погибли трое детей и двое взрослых.

Прокуратура отмечает, что доказать в суде, что ребенок намеревался убить пять человек, будет крайне трудно.

По классификации ФБР, убийство более чем трех человек считается массовым. Как минимум с 2006 года обвинения в массовом убийстве не предъявлялись такому юному фигуранту.

В США в большинстве штатов нет минимального возраста наступления уголовной ответственности, так что теоретически ребенок в любом возрасте может стать фигурантом уголовного дела. В большинстве случаев проводятся тесты, чтобы определить способность малолетнего осознавать свои действия. В тех штатах, где возраст наступления ответственности установлен, он составляет 7-10 лет.

Ранее сообщалось, что в детском саду США погибли пять детей. Им было от восьми месяцев до семи лет.

Напомним, сегодня в Киеве горели два квартиры в одной многоэтажке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet