Турция начала наземную операцию в Сирии

Подразделения армии Турции начали наземный этап операции Источник мира сразу в трех точках.

Турция начала наступление в Сирии

Вооруженные силы Турции в среду, 9 октября, пересекли границу с Сирией и приступили к проведению наземного этапа новой военной операции к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщило Минобороны Турции в Twitter.

"Наши военные, а также Сирийская национальная армия в рамках операции Источник мира начали наземную операцию к востоку Евфрата", - указали в военном ведомстве.

По данным газеты Yeni Safak, подразделения армии Турции вошли на территорию соседнего государства с трех точек.

По словам турецкого лидера целью новой операции является уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики.