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В Египте нашли новые гробницы и старинную промышленную зону

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Также археологи обнаружили склепы с керамикой и украшениями. Усыпальницы обещают открыть для туристов уже в ближайшее время.
Археологи в Египте нашли несколько гробниц
Археологи в Египте нашли несколько гробниц

Недалеко от египетского города Луксор археологи нашли сразу несколько гробниц и старинную промышленную зону. Об этом сообщают Reuters.

Также они обнаружили склепы с украшениями и керамикой. Находки относятся ко временам 18 династии фараонов. Кроме захоронений, ученые раскопали одну из первых промышленных зон Древнего Египта. Внутри были остатки строительных материалов, а часть раритетов уже выставили на показ. Усыпальницы обещают открыть для туристов уже в ближайшее время.

"Эта промышленная зона стала уникальным открытием в долине царей. Обычно мы находили лишь гробницы. В этом же районе рабочие украшали троны, в некоторых мастерских изготавливали мебель и украшения для фараонов", - рассказал археолог Захи Хавасс.

 
 
Ранее сообщалось, что археологи в Индии вскрыли древнюю гробницу, датируемую вторым тысячелетием до нашей эры.

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Теги: археология, Египет, гробница, мумия, археологи
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Источник: korrespondent.net

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