Студент из Британии вышел прогуляться после вечеринки и оказался во Франции

После бурного празднования 20-летний парень решил проветриться. Это переросло в путешествие, которое продолжается уже месяц.

Британский студент после вечеринки в честь окончания Университета Эдинбурга вышел прогуляться, чтобы избавиться от похмелья, и оказался во Франции. Об этом 11 октября сообщила газета Daily Mail

После бурного празднования 20-летний Барни Руль из города Росс-он-Уай вышел на улицу чтобы проветриться и прошел пешком почти 20 километров.

Когда парень осознал, как сильно отдалился от дома, он не повернул назад и продолжил свой путь.

Стартовав из Честера, Руль дошел до города Пул, где сел на паром и добрался до французского портового города Шербур-Октевиль.

После этого он начал путешествовать по Франции и побывал в городах Ренн, Анже, Сент, Бордо и других.

К настоящему моменту Руль преодолел более 1200 км и оказался на юго-западе Франции. Своей конечной точкой он выбрал город Сан-Себастьян на севере Испании. "Я всегда хотел попасть в Испанию, но не сделал этого до тех пор, пока не напился с друзьями", - признался Руль.

Парень рассказал, что в день проходит 32 километра, ночует в палатке и самостоятельно спонсирует свое путешествие.

Фото: dailymail.co.uk Карта путешествия Барни Руля Парень рассказал, что в день проходит 32 километра, ночует в палатке и самостоятельно спонсирует свое путешествие. Ошибка в навигаторе привела британца в Германию вместо Рима Ранее сообщалось, что 20-летний любитель ночных клубов Джозеф Ферджи из Эдинбурга уснул в такси и проехал полстраны.

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