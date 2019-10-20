Прорыв дамбы в РФ: Стала известна причина

Следком РФ назвал причину прорыва дамбы в Красноярском крае.

Основной версией прорыва дамбы в Красноярском крае стали нарушения при проведении золотодобывающих работ. Об этом сообщают Россми со ссылкой на Следственный комитет РФ.

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“В качестве приоритетной версии прорыва дамбы в Красноярском крае РФ наряду с другими следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ”, - говорится в сообщении.

Следственные органы задержали директора и начальника предприятия ООО Сисим. В компании были проведены обыски, изъята документация.

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Напомним, 19 октября на реке Сейба (территории золотодобывающего рудника) прорвало дамбу, в результате чего погибли 15 человек, 14 – госпитализированы.