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Прорыв дамбы в РФ: Стала известна причина

Комментариев: 3
Следком РФ назвал причину прорыва дамбы в Красноярском крае.
Следствие продолжается
Следствие продолжается
МЧС РФ

Основной версией прорыва дамбы в Красноярском крае стали нарушения при проведении золотодобывающих работ. Об этом сообщают Россми со ссылкой на Следственный комитет РФ.

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“В качестве приоритетной версии прорыва дамбы в Красноярском крае РФ наряду с другими следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ”, - говорится в сообщении.

Следственные органы задержали директора и начальника предприятия ООО Сисим. В компании были проведены обыски, изъята документация.

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Напомним, 19 октября на реке Сейба (территории золотодобывающего рудника) прорвало дамбу, в результате чего погибли 15 человек, 14 – госпитализированы.

 

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Теги: дамба, РФ, Следком
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Комментариев (3)
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fulminate    20.10.2019, 12:59
Оценка:  +1
fulminate
А это не рука госдепа часом?
Кайдаш    20.10.2019, 12:43
Оценка:  +1
Кайдаш
"...зато мы делаем ракеты,
и перекрыли Енисей
а также в области балета
мы впереди планеты всей..." (с)

)))))))))
BROKER666    20.10.2019, 12:27
Оценка:  0
BROKER666
очередные испытания "буревестника"
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