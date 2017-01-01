Число жертв протестов в Чили выросло до десяти человек

Протесты в Чили начались после повышения цен на транспорт. Мирные акции переросли в столкновения с полицией.



Количество погибших во время протестов в Чили увеличилось до десяти человек, сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось о четверых погибших. Большинство из них погибли при пожарах в торговых центрах, которые поджигают после разграбления.

При этом один гражданин Эквадора погиб в чилийском городе Серена после полученного огнестрельного ранения. По некоторым данным, выстрел произвел военнослужащий, однако официально власти на данный момент не подтвердили эту информацию.

Напомним, в Чили несколько дней продолжаются беспорядки, вызванные повышением стоимости проезда на метро в столице страны Сантьяго. Из-за этого в городе ввели режим чрезвычайного положения.

Затем президент Чили Себастьян Пиньера объявил, что решение повысить цены на проезд в метро отменено, но протестующих это не остановило. Более того, беспорядки начались и в других регионах страны. В ходе протестов 20 октября были задержаны 1 462 человека.

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