Еврокомиссия рекомендовала принять Хорватию в Шенгенскую зону

Хорватия приняла меры для обеспечения выполнения условий для полного применения шенгенских правил и стандартов, считают в Еврокомиссии.

Еврокомиссия предложила Совету ЕС обсудить эту рекомендацию с целью интеграции Хорватии в Шенген

Европейская комиссия официально рекомендовала присоединить Хорватию к числу стран-членов Шенгенской зоны. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ЕК во вторник, 22 октября.

"Я благодарен Хорватии за ее усилия и настойчивость выполнить все необходимые условия для присоединения к Шенгену. Только благодаря объединению мы можем обеспечить сильную Шенгенскую зону. Совместное достижения Шенгена должно быть нашей общей целью. Вот почему я верю, что государства-члены будет предпринимать правильные шаги для того, чтобы Хорватия вскоре стала полноправным членом Шенгена", – заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В Еврокомиссии считают, что по результатам процесса шенгенской оценки, начатого в 2016 году, Хорватия приняла меры для обеспечения выполнения условий для полного применения шенгенских правил и стандартов.

При этом отмечается, что Хорватии нужно будет продолжать работать над выполнением всех текущих действий, в частности управлением ее внешними границами, чтобы обеспечить выполнение этих условий и в дальнейшем.

Еврокомиссия предложила Совету ЕС обсудить эту рекомендацию с целью интеграции Хорватии в Шенгенскую зону в соответствии с Актом о присоединении 2011 года.

Шенгенская зона – самая большая зона свободных путешествий в мире. Сейчас она включает 22 страны ЕС (Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Финляндия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения), а также четыре ассоциированные страны, не входящие в ЕС (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн).

Ранее сообщалось, что Нидерланды заблокировали вступление Болгарии в Шенгенскую зону, несмотря на выполнение этой страной условий для вступления. Причиной отказа назывались коррупция и торговля людьми.

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