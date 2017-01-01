Президент Чили объявил о смене правительства из-за протестов

Чрезвычайное положение во всех регионах Чили могут отменить, начиная с воскресенья, отметил Себастьян Пиньера.

Президент Чили Себастьян Пиньера попросил всех министров подать в отставку, чтобы осуществить перестановки в правительстве на фоне охвативших страну социальных протестов. Об этом говорится в обращении чилийского лидера, которое транслировалось в Twitter в субботу, 26 сентября.

"Я попросил всех министров подать в отставку, чтобы сформировать новый кабинет", – сказал Пиньера, добавив, что "мы находимся в новой реальности".

Президент также сообщил, что, "если обстоятельства позволят, он намерен отменить чрезвычайное положение во всех регионах начиная с воскресенья".

Напомним, 14 октября в столице Чили начались протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04), до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.

В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение и комендантский час в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 19 человек.

Во вторник Пиньера обнародовал ряд мер социальной поддержки населения, включая увеличение пенсий и снижение тарифов на электроэнергию.

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