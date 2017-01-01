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Северная Македония созывает саммит государств Западных Балкан

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Президент Стево Пендаровски предложил странам Западных Балкан провести чрезвычайную встречу.
Северная Македония готова организовать саммит стран Западных Балкан
Северная Македония готова организовать саммит стран Западных Балкан

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски выступил с инициативой о созыве саммита стран Западных Балкан. Об этом сказал глава государства по итогам встречи с президентом Албании Илиром Мета, сообщает Укринформ в воскресенье, 27 октября.

"Северная Македония, Албания и другие государства региона должны продолжить европейский путь, который не имеет альтернативы. Президент Пендаровски предложил странам Западных Балкан провести чрезвычайную встречу в верхах, чтобы обсудить вопросы расширения ЕС и добрососедские отношения между государствами региона", – говорится в сообщении пресс-службы президента Северной Македонии.

Отмечается также, что в случае одобрения инициативы, Северная Македония могла бы организовать этот саммит.

Президент Пендаровски заверил своего албанского коллегу в том, что Северная Македония продолжит вектор европейской интеграции государства.

Напомним, на прошлой неделе саммит ЕС отказался начать переговоры о вступлении двух стран – Северной Македонии и Албании. Еврокомиссар Хан заявил, что лидеры Евросоюза "не смогли выполнить свое обязательство" о начале переговоров.

Позже президент Европейского совета Дональд Туск рассказал, что несколько стран-членов ЕС проголосовали против начала переговоров и пообещал, что Евросоюз снова рассмотрит этот вопрос до саммита в Загребе в мае 2020 года.

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Теги: Европа, ЕС, Евросоюз, Македония, Балканы, Албания
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Источник: korrespondent.net

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