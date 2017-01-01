В Бельгии женщина впервые возглавит правительство

Нынешний премьер-министр Бельгии Шарль Мишель покинет эту должность в связи с избранием президентом Совета Европы.

Правительство Бельгии впервые в истории страны возглавит женщина – политик либеральных взглядов Софи Вилмс. Об этом накануне сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что Софи Вилмс в ноябре возглавит временное правительство Бельгии после того, как премьер-министр Шарль Мишель покинет эту должность в связи с избранием президентом Совета Европы. Мишель вступит в должность председателя Совета Европы 1 декабря.

Ранее Вилмс возглавляла министерство бюджета во временном правительстве Мишеля. Теперь она будет возглавлять временное правительство страны, пока бельгийский парламент не образует постоянный Кабинет министров, переговоры по которому ведутся еще с мая.

Ранее женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО – ею стала норвежская контр-адмирал Луиза Дедичен.

Также сообщалось, что принцесса Рима бен Абдель Азиз Аль Сауд стала первой женщиной-послом в истории Саудовской Аравии. Она будет представлять интересы страны в США.

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