Смерть лидера не означает конец ИГИЛ - французский министр

Франция собирается продолжить борьбу с Исламским государством, невзирая на убийство ее лидера.

Министр обороны Франции Флоренс Парли поздравила США с операцией, которая привела к ликвидации лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади, но предупредила, что это не означает конец всей организации, сообщает Reuters.

По ее словам, Франция продолжит борьбу с Исламским государством, невзирая на смерть ее лидера.

"Багдади: досрочная отставка для террориста, но не для его организации. Мы продолжаем борьбу с Исламским государством вместе с нашими партнерами и будем адаптироваться к новым региональным условиям", - сообщила Парли.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию лидера аль-Багдади, уточнив, что он взорвал пояс смертника, пытаясь скрыться от военных США в подземном туннеле.