Лидера ИГ вычислили после допроса одной из жен - СМИ

В результате задержания американским спецслужбам удалось установить приблизительное место дислокации главаря ИГ.

Местонахождение главаря ИГ было вычислено в результате допроса одной из его жен

Информация о местонахождении главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади была получена в результате задержания и допроса летом этого года одной из его жен и посыльного. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.

По ее информации, в результате их задержания американским спецслужбам удалось установить приблизительное место дислокации главаря ИГ, который скрывался в "удаленной деревне на северо-западе Сирии".

Эти данные позволили руководству Центрального разведывательного управления США в сотрудничестве с иракской и курдской разведкой точнее установить местонахождение аль-Багдади, а также направить в этот район шпионов для отслеживания его перемещений.

Американские военные планировали использовать робота в ходе операции по ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, однако он не понадобился. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, под зданием, где находился главарь ИГ, было несколько тоннелей, большинство из которых заканчивались тупиком. В одном из них и укрылся аль-Багдади.

"У нас на самом деле был робот, чтобы зайти в тоннель, но мы не задействовали его, потому что мы преследовали его на очень близком расстоянии. Но у нас был робот на всякий случай. Дело в том, что мы опасались, что у него будет пояс смертника, и если мы приблизимся к нему, и он взорвет себя, люди погибнут", - сказал Трамп.

Он отметил, что вместо робота за главарем ИГ гнались собаки. "Он достиг конца тоннеля, пока наши собаки преследовали его", - рассказал президент. По его словам, в результате никто из американских военных не пострадал, однако ранение получило животное. "Собака была ранена, и ее вынесли оттуда", - сказал он.

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