Картину итальянского художника продали за €24 миллиона

Кто именно приобрел это произведение за столь крупную сумму, аукционный дом не уточняет.

Картина итальянского художника Чимабуэ продана во Франции более чем за €24 млн Acteon auction house

Картина флорентийского художника XIII века Чимабуэ продана с аукциона во французском городе Санлис за €24,18 млн.

Речь идет о произведении под названием "Насмехание над Христом". Картина нарисована на доске из древесины тополя размером 25,8 см на 20,3 см. По мнению экспертов, картина является частью посвященного Страстям Христовым диптиха 1280 года, который состоял из восьми элементов аналогичных размеров.

До сегодняшнего дня было известно о местоположении лишь двух из них - это "Бичевание Христа" (Нью-Йорк, коллекция Фрик) и "Богородица на троне с младенцем и двумя ангелами" (Лондонская национальная галерея). На обнаруженной во Франции картине изображен Христос, окруженный толпой злобных и гримасничающих людей.

В ходе торгов цена достигла €19,5 млн, к которым следует добавить аукционный сбор. Кто именно приобрел это произведение за столь крупную сумму, аукционный дом не уточняет. Первоначально считалось, что цена не превысит €4-6 млн евро.

Ранее сообщалось, что на аукционе в Лондоне бутылку виски продали за рекордные $1,9 миллиона.

А в Париже на аукцион выставят метеорит весом 364 кг. Метеорит Мон Дье является третьим по величине, среди найденных небесных камней на территории Франции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet