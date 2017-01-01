В Сахаре запустили крупнейшую в мире солнечную электростанцию

На египетской территории пустыни начал работать электропарк мощностью более 1,5 ГВт, который строили около трех лет.

В пустыне Сахара в Египте запустили в эксплуатацию солнечный парк Benban. Его мощность составляет более 1,5 ГВт, что делает его крупнейшим в мире. Эту информацию обнародовал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), выложив видео о СЭС на YouTube.

Отмечается, что парк содержит шесть миллионов фотоэлектрических панелей.

На реализацию этого проекта ушло три года. ЕБРР профинансировал создание 16 из 32 участков электростанции.

Солнечная электростанция построена в окрестностях города Ауса и занимает 37 кв. км пустыни Сахара. Благодаря мощности в 1,5 ГВт парк способен обеспечить электроэнергией более миллиона жилых домов.

При этом в дальнейшем солнечный парк планирует выйти на мощность в 1,8 ГВт.

Ранее крупнейшей СЭС в мире была Tenger Desert Park в Китае мощностью 1,54 ГВт.

Благодаря новой экологически чистой солнечной электростанции Египет сможет ежегодно предотвращать 1,9 млн тонн выбросов СО2 в атмосферу. При этом к 2020 году страна планирует получать 20% энергии из возобновляемых источников.

До этого крупнейшей в мире солнечной электростанцией называлась электростанция Noor Abu Dhabi в ОАЭ, которая открылась в июле этого года. При выходе на полную мощность солнечная электростанция будет производить 1,18 гигаватт электроэнергии.

Ранее в феврале в Украине заработала крупнейшая солнечная электростанция. Она находится в Днепропетровской области возле села Старозаводское Никопольского района. Электростанция состоит из почти 750 тысяч солнечных панелей общей мощностью 200 МВт.

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