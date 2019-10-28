Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Британии мужчина всю ночь провисел на 88-метровой трубе

Комментариев: 0
Как он там оказался, неизвестно. Местные жители услышали его крики о помощи около 3 часов ночи. Теперь спасательную операцию проводит полиция.
В британском городе спасают мужчину, который завис на верхушке 88-метровой трубы
В британском городе спасают мужчину, который завис на верхушке 88-метровой трубы
Антикор

В городе Карлайл, Великобритания, полиция проводит спасательную операцию, чтобы спасти мужчину, висящего на вершине 88-метровой трубы. Об этом сообщает Sky News в понедельник, 28 октября.

Читай также: У американца в организме 10 лет производился алкоголь

Мужчина повис ногами вверх на вершине трубы, которая была построена в 1836 году как часть мельницы и в то время была восьмым по высоте дымоходом в мире.

По предварительным данным, мужчина провисел там всю ночь, как он там оказался, неизвестно.

Свидетели рассказали, что крики мужчины услышали около трех часов ночи, после чего полиция прибыла на место происшествия.

Читай также: В Голландии семья девять лет жила в подвале

Полиция перекрыла район, также для участия в спасательной операции был вызван вертолет.=

Напомним, что ранее бразилец подорвал свой двор из-за тараканов. Мужчина пытался “раз и навсегда“ вывести тараканов во дворе, вырыв яму и залив туда бензина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Британия, курьезы, Великобритания
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь