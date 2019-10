В Британии мужчина всю ночь провисел на 88-метровой трубе

В городе Карлайл, Великобритания, полиция проводит спасательную операцию, чтобы спасти мужчину, висящего на вершине 88-метровой трубы. Об этом сообщает Sky News в понедельник, 28 октября.

Мужчина повис ногами вверх на вершине трубы, которая была построена в 1836 году как часть мельницы и в то время была восьмым по высоте дымоходом в мире.

По предварительным данным, мужчина провисел там всю ночь, как он там оказался, неизвестно.

Свидетели рассказали, что крики мужчины услышали около трех часов ночи, после чего полиция прибыла на место происшествия.

Полиция перекрыла район, также для участия в спасательной операции был вызван вертолет.=

Emergency Service and Mountain Rescue teams are still at Dixon’s Chimney in #Carlisle as they’re attempting to rescue a man dangling from the top. We’ll be hearing from police soon... pic.twitter.com/ydofMsgrSd