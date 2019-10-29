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Над атомной бомбой СССР работали немецкие ученые

Комментариев: 1
После Второй мировой войны в Россию для разработки атомной бомбы приехали несколько немецких ученых, которые впоследствии вернулись в ГДР.
Над атомной бомбой СССР работали немецкие ученые
из открытых источников

В России опубликовали документы, которые свидетельствуют о том, что в создании первой советской атомной бомбы принимали участие приехавшие из Германии в СССР ученые Густав Герц, Николаус Риль, Манфред фон Арденне, Петер Тиссен, Хайнц Позе и Роберт Депель. Об этом сообщается на портале История Росатома.

Согласно опубликованным "анкетам специального назначения", заполняемым учеными, которые разрабатывали оружие сначала при Адольфе Гитлере, а затем - при Иосифе Сталине, отмечается, что лауреат Нобелевской премии по физике Герц разработал метод разделения изотопов с помощью диффузии, послуживший основой технологии газодиффузионного обогащения урана.

Изначально Риль занимался получением сверхчистого металлического урана, а затем - исследованием действия радиации на живые организмы. Фон Арденне принимал участие в разработке методов обогащения урана при помощи газовых центрифуг, а также создании мощного источника ионов для масс-спектрометра.

Тиссен занимался методами изготовления трубчатых фильтров для газодиффузионного обогащения урана. В СССР Позе исследовал проходящие в реакторах ядерные процессы. Депель организовал производство тяжелой воды.

Отмечается, что впоследствии все шесть ученых уехали в ГДР.

Отметим, недавно в ООН заявили, что в мире набирает обороты ситуация, при которой существуют риски ядерной конфронтации.

 

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Теги: ученые, СССР, ядерное оружие, немцы, Атомная бомба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
T-REX2    29.10.2019, 11:31
Оценка:  0
T-REX2
Сенсация,Да это давно известно,так как и США привлекало ученых рейха,не смотря на все их "заслуги"
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