Юноша проник в тюрьму, чтобы помириться с девушкой

Влюбленный юноша преодолел четырехметровый тюремный забор и взобрался по стене к окну камеры, где находилась его девушка, решившая с ним расстаться. Так он хотел поговорить с ней лично и вернуть любимую.

18-летний парень пошел на радикальные меры, чтобы помириться со своей подругой bild.de

В немецком городе Фехта (Нижняя Саксония) 18-летний парень решил пойти на радикальные меры, чтобы помириться со своей подругой. Он забрался на территорию тюрьмы, чтобы выяснить отношения с девушкой, сообщает Associated Press.

18-летняя заключенная по телефону сообщила своему молодому человеку, что хочет с ним расстаться. Его такое положение дел не устроило, и он решил поговорить с ней с глазу на глаз. То, что его возлюбленная находится в заключении, парня не остановило.

Юноша залез на фонарный столб, потом успешно преодолел четырехметровый забор пенитенциарного учреждения. Оказавшись на закрытой территории, он взобрался по стене до окна камеры, где находилась его девушка.

Когда сотрудники тюрьмы обнаружили незаконное проникновение на охраняемую территорию, юноша уже целовался со своей любимой. Со стены его спускали с помощью выдвижной лестницы пожарного автомобиля.

Теперь горячему влюбленному грозит уголовное преследование.

Ранее сообщалось, что в Перу поцелуй влюбленных на мосту оказался фатальным. Также Корреспондент.net писал о том, что заключенный, отбывающий пожизненное наказание в тюрьме, случайно оказался на свободе.

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