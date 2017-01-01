Поезд следовал по маршруту Карачи - Равалпинди.

В Пакистане взорвался газ в поезде: 65 человек сгорели заживо

В Пакистане взорвался газ в поезде: 65 человек сгорели заживо

В Пакистане в провинции Пенджаб загорелся пассажирский поезд, следовавший по маршруту Карачи - Равалпинди. В результате происшествия погибли по меньшей мере 65 человек, десятки людей пострадали.

Об этом сообщает GEO TV.

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По предварительным данным, во время движения произошел взрыв газового баллона для приготовления пищи, который перевозил один из пассажиров. Огонь уничтожил три вагона поезда, в том числе два вагона эконом-класса и один вагон бизнес-класса. По данным министра железных дорог Шейха Рашида, больше всего людей погибло при попытке спрыгнуть с горящего поезда на ходу.

По словам главы районной службы спасения Бакира Хуссея, трупы будут идентифицированы после анализа ДНК.

Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında hareket halindeki bir trende patlama oldu. Patlama sonrası çıkan yangında ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe duyuyor. pic.twitter.com/hxmoR5kVh4 — Sözcü (@gazetesozcu) 31 октября 2019 г.

Как сообщалось 24 октября, суд приговорил к смертной казни 16 человек за сожжение студентки заживо.

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