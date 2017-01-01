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В Пакистане взорвался газ в поезде: 65 человек сгорели заживо

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Поезд следовал по маршруту Карачи - Равалпинди.
В Пакистане взорвался газ в поезде: 65 человек сгорели заживо
© twitte.com
Фото 1/3
  • Десятки людей погибли в огне
  • Десятки людей погибли в огне
  • Десятки людей погибли в огне
В Пакистане взорвался газ в поезде: 65 человек сгорели заживо
Десятки людей погибли в огне
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В Пакистане в провинции Пенджаб загорелся пассажирский поезд, следовавший по маршруту Карачи - Равалпинди. В результате происшествия погибли по меньшей мере 65 человек, десятки людей пострадали.

Об этом сообщает GEO TV

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По предварительным данным, во время движения произошел взрыв газового баллона для приготовления пищи, который перевозил один из пассажиров. Огонь уничтожил три вагона поезда, в том числе два вагона эконом-класса и один вагон бизнес-класса. По данным министра железных дорог Шейха Рашида, больше всего людей погибло при попытке спрыгнуть с горящего поезда на ходу.

По словам главы районной службы спасения Бакира Хуссея, трупы будут идентифицированы после анализа ДНК.

Как сообщалось 24 октября, суд приговорил к смертной казни 16 человек за сожжение студентки заживо.

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Теги: Пакистан, взрыв, газ, поезд, пожар
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