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Южнокорейский вертолет упал в море

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Спасатели ищут вертолет и пять человек, которые находились на борту в момент падения.
Спасатели ищут пропавший вертолет
Спасатели ищут пропавший вертолет
en.yna.co.kr

Вертолет Южной Кореи упал в море недалеко от спорных с Японией островов Токто, семь человек, которые находились на борту, числятся пропавшими без вести. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает Yonhap.

По информации агентства, вертолет вылетел из Токто 31 октября около 23:26 по местному времени (16:26 по Киеву), после чего упал в воду. На его борту были двое мужчин с рыбацкой лодки и пятеро спасателей. В их поисках задействованы военные корабли, вертолеты, несколько рыбацких лодок, также планируют привлечь дайверов.

Отмечается, что пропавший вертолет изготовлен французской компанией Airbus Helicopters, может перевозить до 28 пассажиров и летать в течение пяти часов со скоростью 250 км/ч.

Напомним, в Колумбии разбился военный вертолет. На борту находились шесть членов экипажа, два офицера и четыре унтер-офицера.

Ранее два легких вертолета модели Robinson R22 столкнулись в воздухе в штате Техас. 

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Теги: авиация, Южная Корея, вертолет, спасатель
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Источник: korrespondent.net

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