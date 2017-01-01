Асад назвал Трампа лучшим президентом США за всю историю

Сирийский президент похвалил главу Белого дома за его прямоту в высказываниях. В то же время, он ставит под сомнение ликвидацию главаря ИГИЛ.

Президент Сирии Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США, заявил он в интервью сирийским телеканалам, передает SANA.

Асад похвалил Трампа за то, что он не пытается скрыть свои истинные намерения, а открыто о них заявляет.

Сирийский лидер отметил, что нынешний американский президент прямо говорит: "мы хотим нефть", "мы хотим от кого-то избавиться", "мы хотим предоставлять услуги за деньги".

"Такова реальность американской политики", - заявил Асад.

В то же время президент Сирии считает, что информация о ликвидации американскими военными главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади не подтверждена и может быть одной из уловок США.

Асад рассказал, что Сирия не содействовала американской армии в проведении операции по устранению аль-Багдади.

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