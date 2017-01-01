Давление Трампа на Украину началось еще несколько лет назад - СМИ

Руди Джулиани приезжал в Украину, где выступал для Фонда Виктора Пинчука, а также встречался с Петром Порошенко и Юрием Луценко.

Трамп начал давление на Украину еще несколько лет назад

Президент США Дональд Трамп и его окружение начали оказывать давление на украинскую власть еще несколько лет назад. Об этом сообщает Washington Post в пятницу. 1 ноября.

Существуют два вопроса, ответы на которые Следственные Палаты представителей, вероятно, смогут найти.

"Что было предпосылкой для первой встречи Трампа с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась 20 июня 2017 года. Киев нанял лоббистскую фирму BGR Group в январе того же года, чтобы наладить контакты с американским президентом. Но ничего не произошло. А потом неожиданно дверь распахнулась.", - говорится в сообщении.

Также за несколько недель до этого, до приезда Порошенко в Белый дом, адвокат Трампа Джулиани посетил Киев, чтобы выступить для "Фонда Виктора Пинчука". Известно, что он встретился с Порошенко и тогдашним Генпрокурором Юрием Луценко.

Добавим, что после визита Джулиани украинское расследование в котором упоминались и выплаты бывшему главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту, перешло от НАБУ к Генпрокуратуре.

"Попытки Трампа играть политикой в Украине описываются во все большем потоке документов и свидетельств. Палата представителей теперь должна решить, может ли он и дальше занимать свою должность", - говорится в сообщении.

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

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