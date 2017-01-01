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В Мали боевики убили более 50 военных

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Правительство Мали осудило террористическую атаку. На данный момент ни одна группировка не взяла ответственность за нападение.
В Инделиман направили подкрепление
В Инделиман направили подкрепление
EUTM Mali

На севере Мали боевики атаковали позиции военнослужащих в районе Инделиман и убили 54 человека. Об этом сообщил в Twitter министр коммуникаций страны Йайа Сангаре в субботу, 2 ноября.

"После нападения на позиции вооруженных сил в Инделимане направленное подкрепление обнаружило там 54 тела, в том числе одного гражданского, 10 выживших, и отметило значительный материальный ущерб. Ситуация под контролем", – написал Сангаре и добавил, что тела погибших были опознаны.

Нападение произошло накануне в пятницу. Правительство Мали осудило террористическую атаку, которая привела к многочисленным погибшим и раненным. На данный момент ни одна группировка не взяла ответственность за нападение.

Напомним, в начале октября на севере Мали при взрыве неизвестного самодельного устройства в районе Кидаль погиб миротворец ООН, еще трое получили ранения.

Ранее на северо-востоке Мали террористы-смертники на машине атаковали французскую военную базу в Гао. При взрыве ранения получили пять миротворцев ООН из Эстонии.

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Теги: жертвы, военные, нападение, погибли, Мали, Боевики, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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