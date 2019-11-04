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Трамп уступает в рейтинге трем политикам-демократам – опрос

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Наибольшее преимущество над Дональдом Трампом получает бывший вице-президент США Джо Байден – 12%.
У Дональда Трампа туманные перспективы на будущих выборах
У Дональда Трампа туманные перспективы на будущих выборах

За год до проведения выборов в США действующий президент Дональд Трамп проигрывает сразу троим вероятным кандидатам от Демократической партии. Об свидетельствуют результаты опроса, который обнародовал накануне телеканал Fox News.

Так, тройку лидеров среди потенциальных кандидатов-демократов со значительным отрывом возглавляет бывший вице-президент США Джо Байден. Его поддерживают 31% избирателей-демократов. Сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен готовы поддержать 21%, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса – 19%.

Байден, если он станет кандидатом от демократов, опережает Трампа на 12%. За него готовы отдать свой голос на выборах 51% опрошенных, а за Трампа – 39%. Сандерс мог бы выиграть у Трампа с результатом 49% против 41%, Уоррен – 46% против 41%.

От 10% до 17% опрошенных не определились с выбором, или поддерживают кандидатов от других партий.

Опрос был проведен 27-30 октября Becon Research и Shaw & Company среди случайно выбранных 1040 избирателей по всей территории США. Ошибка выборки составляет 3% для всех избирателей и 4,5% для избирателей-демократов.

На прошлой неделе соцопрос показал, что импичмент Трампа поддерживают почти 50% американцев. При этом среди респондентов-демократов число тех, кто поддерживает отстранение президента США от власти, составляет 82%.

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Теги: рейтинг, соцопросы, Выборы, выборы в США, республиканцы, Байден, опрос, Джозеф Байден, Трамп, опросы, Дональд Трамп, демократы, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Л_о_л_а    04.11.2019, 15:26
Оценка:  0
Л_о_л_а
Помним мы, как Клинтон всех пэрэмагала
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