Орбан стал премьером Румынии

Людовик Орбан стал новым премьером Румынии. Своим голосованием парламентарии одобрили правительство в составе 16 министров и его программу.

Парламент Румынии в понедельник проголосовал за назначение нового правительства во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном. Об этом сообщает Mediafax.ro.

За состав нового кабмина проголосовали 240 депутатов. Своим голосованием они одобрили правительство в составе 16 министров и его программу.

Сегодняшнее голосование в парламенте важно не только для Румынии, но и для ЕС. Новая Европейская комиссия должна была начать работу 1 ноября, однако из-за политических пертурбации в Румынии Бухарест затянул с выдвижением своего еврокомиссара.

Орбан возглавляет Национально-либеральную партию (PNL), которая является членом правоцентристской альянса Европейской народной партии (ЕНП).

Президент Румынии Клаус Йоханнис попросил Орбана сформировать правительство после краха правительства социал-демократов.

Ранее сообщалось, что президент Румынии назначил новым премьер-министром Орбана. В предстоящие 10 дней парламент Румынии должен проголосовать за утверждение нового правительства и его программы.

Напомним, 10 октября предыдущий глава Кабинета министров Румынии лидер Социал-демократической партии Виорика Дэнчилэ была отправлена в отставку после объявления парламентом вотума недоверия правительству.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet