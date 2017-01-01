Экс-посол Роман Ващук занимал должность с 2014 года. В своей соцсети он уже успел пожелать преемнице успехов в работе.

Канада назначила нового посла в Украине, о чем стало известно на сайте зарубежного правительства в объявлении главы МИД Христи Фриланд 4 ноября.

Сообщается, что канадским послом в Украину назначена Лариса Галадза.

"Лариса Галадза становится послом Канады в Украине. Госпожа Галадза сменит Романа Ващука", - отметили в правительстве.

В свою очередь Ващук в микроблоге Twitter пожелал успехов своей преемнице.

Ващук занимал должность посла с 2014 года. Галадза в 1994 году получила степень бакалавра с отличием по политическим наукам и этике в колледже Тринити (Университет Торонто), а в 1996 году - степень магистра по международным отношениям в Карлтонском университете в Оттаве. После обучения в 1996 году начала работать в министерстве национальной обороны Канады. В 2016 году она стала генеральным директором Программы миротворческих и стабилизационных операций МИД Канады.

Напомним, Украина в скором времени получит от Канады серьезную военную помощь.

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