Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Канада назначила нового посла в Украине

Комментариев: 0
Экс-посол Роман Ващук занимал должность с 2014 года. В своей соцсети он уже успел пожелать преемнице успехов в работе.
Новый посол Лариса Галадза
Новый посол Лариса Галадза
ngu.gov.ua
Канада назначила нового посла в Украине, о чем стало известно на сайте зарубежного правительства в объявлении главы МИД Христи Фриланд 4 ноября.
 
Сообщается, что канадским послом в Украину назначена Лариса Галадза. 
 
"Лариса Галадза становится послом Канады в Украине. Госпожа Галадза сменит Романа Ващука", - отметили в правительстве.
 
В свою очередь Ващук в микроблоге Twitter пожелал успехов своей преемнице. 
 
Ващук занимал должность посла с 2014 года. Галадза в 1994 году получила степень бакалавра с отличием по политическим наукам и этике в колледже Тринити (Университет Торонто), а в 1996 году - степень магистра по международным отношениям в Карлтонском университете в Оттаве. После обучения в 1996 году начала работать в министерстве национальной обороны Канады. В 2016 году она стала генеральным директором Программы миротворческих и стабилизационных операций МИД Канады. 
 
Напомним, Украина в скором времени получит от Канады серьезную военную помощь.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Канада, дипломат, посол, Фриланд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь