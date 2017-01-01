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Умер прославившийся дружбой с тигром Амуром козел Тимур

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Тигр Амур и козел Тимур в 2015 году прославились на весь мир благодаря необычной дружбе хищника с травоядным животным.
Козел Тимур и тигр Амур
Козел Тимур и тигр Амур


В российском Приморье умер знаменитый козел Тимур, который прославился своей дружбой с тигром Амуром, говорится на сайте Приморского сафари-парка, где жили животные.

Отмечается, что Тимура не стало 5 ноября. Урну с прахом отважного копытного захоронят с почестями, а после на месте захоронения установят скульптуру Тимура.

В июле козел отметил свой пятилетний юбилей. Тимур не стал долгожителем: в среднем домашние козы живут 8-10 лет. После ссоры с тигром Амуром Тимур проходил длительное лечение.

Напомним, необычная дружба тигра и козла в течение многих месяцев приковывала к себе внимание СМИ, ученых и простых посетителей сафари-парка. Жизнь этих животных освещалась с подробностью, свойственной звездам и политикам.

В апреле 2016 года козел был направлен на лечение в Москву из-за осложнений после травм, полученных после нападения Тимура на Амура. После этого животных разлучили навсегда.

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Теги: животные, смерть, козел, Тигр Амур и козел Тимур
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Источник: korrespondent.net

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