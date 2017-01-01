Освободить украинских политзаключенных: США обратились к России

На заседании совета ОБСЕ представитель США призвал Россию освободить украинских политзаключенных, все еще удерживаемых в тюрьмах РФ.

Замглавы миссии США при ОБСЕ Гарри Камиан призвал Россию освободить всех украинских политических заключенных во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Об этом сообщает Укринформ в пятницу, 8 ноября.

По словам Камиана, США сожалеют о нежелании России проявить приверженность проведению встречи на высшем уровне лидеров нормандской четверки, что блокирует возможность прогресса по ключевым вопросам.

"Тем временем много украинских политических заключенных остаются в российских тюрьмах. России уже давно пора освободить этих заключенных и вернуть их в свои дома и семьи", - заявил он.

Американский дипломат также призвал Россию освободить координатора правозащитной группы Крымская солидарность Сервера Мустафаева, правозащитника Эмира-Усеина Куку и блогера Наримана Мемедеминова.

Напомним, что ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила об ухудшении состояния здоровья у четырех заключенных в РФ. Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой провести медобследование граждан Украины и предоставить соответствующую помощь.

Также стало известно, что Людмила Денисова повторно обратится к РФ насчет освобождения 113 украинцев.

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