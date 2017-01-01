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Лукашенко впервые за три года посетит страну ЕС

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Президент Беларуси совершит официальный визит в Австрию, который продлится с 11 по 12 ноября.
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко
 
Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые с 2016 года посетит страну Евросоюза, совершив официальный визит в Австрию. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщило агентство РИА Новости.
 
Отмечается, что долгое время визиты Лукашенко в страны Евросоюза были невозможны из-за действовавших против него личных санкций.
 
Однако на фоне потепления отношений с ЕС в 2016 году, вызванных в том числе позицией Минска по урегулированию конфликта на востоке Украины, Брюссель снял с Беларуси практически все санкции.
 
После снятия мер Лукашенко несколько раз приглашали в ЕС на различные мероприятия, однако визиты не состоялись. 
 
Ранее сообщалось, что  Лукашенко решил подписать соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и об реадмиссии.

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Теги: ЕС, Беларусь, Лукашенко, Австрия, визит
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Источник: korrespondent.net

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