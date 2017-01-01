Лукашенко впервые за три года посетит страну ЕС

Президент Беларуси совершит официальный визит в Австрию, который продлится с 11 по 12 ноября.

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые с 2016 года посетит страну Евросоюза, совершив официальный визит в Австрию. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщило агентство РИА Новости

Отмечается, что долгое время визиты Лукашенко в страны Евросоюза были невозможны из-за действовавших против него личных санкций.

Однако на фоне потепления отношений с ЕС в 2016 году, вызванных в том числе позицией Минска по урегулированию конфликта на востоке Украины, Брюссель снял с Беларуси практически все санкции.

После снятия мер Лукашенко несколько раз приглашали в ЕС на различные мероприятия, однако визиты не состоялись.

Ранее сообщалось, что Лукашенко решил подписать соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и об реадмиссии.

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