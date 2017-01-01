Лукашенко впервые за три года посетит страну ЕС
Президент Беларуси совершит официальный визит в Австрию, который продлится с 11 по 12 ноября.
Отмечается, что долгое время визиты Лукашенко в страны Евросоюза были невозможны из-за действовавших против него личных санкций.
Однако на фоне потепления отношений с ЕС в 2016 году, вызванных в том числе позицией Минска по урегулированию конфликта на востоке Украины, Брюссель снял с Беларуси практически все санкции.
После снятия мер Лукашенко несколько раз приглашали в ЕС на различные мероприятия, однако визиты не состоялись.
Ранее сообщалось, что Лукашенко решил подписать соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и об реадмиссии.
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