Иран начал строительство нового энергоблока АЭС

Тегеран утверждает, что превысил зафиксированный в ядерной сделке порог обогащения с тем, чтобы снабжать второй энергоблок АЭС в Бушере.

Тегеран в воскресенье, 10 ноября, начал строительство второго энергоблока атомной электростанции (АЭС) в Бушере на юго-западе Ирана. Об этом сообщил вице-президент, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

Исламская Республика называет данный объект в качестве одной из причин для повышения уровня обогащения урана, закрепленного в ядерной сделке с мировыми державами.

"Не мы начали нарушать обязательства", - отметил Салехи, возложив ответственность на США за неспособность придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) "в качестве односторонней дорожной карты".

Мощность нового блока составит 1000 МВт, его строительство должно быть завершено к 2025 году.

Сооружение энергоблоков АЭС Бушер - один из крупнейших российско-иранских проектов. На торжественной церемонии, в ходе которой был дан старт работам, 10 ноября присутствовал первый заместитель генерального директора госкорпорации Росатом по операционному управлению Александр Локшин.

Для АЭС в Бушере используется уран, произведенный в России. Данный процесс находится под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Тем не менее, Иран утверждает, что ранее начал обогащение до 4,5 процента, превысив зафиксированный в ядерной сделке показатель в 3,67 процента, в частности, для того, чтобы снабжать Бушер. В 2015 году США, Франция, Великобритания, Россия, Китай и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно этому документу в обмен на отказ Тегерана от создания ядерного оружия США, ЕС и Совбез ООН должны были постепенно отменить санкций против Исламской республики. В 2018 году США вышли из ядерной сделки , и с тех пор неоднократно расширяли санкции против страны. В ответ Иран постепенно сокращает свои обязательства по СВПД Источник: Русская служба DW

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