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В масштабном ДТП в Германии пострадали 29 человек

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Из-за гололеда и туманной погоды другие автомобили не смогли вовремя затормозить и врезались друг в друга.
Авария случилась из-за непогоды
Авария случилась из-за непогоды
Bayerischer Rundfunk
На юго-западе Германии в масштабную аврию попали 18 автомобилей в результате чего пострадали 29 человек, сообщает "Радио Баварии".
 
Из-за скользкой дороги, на трассе А7, во время пересечения моста через реку Майн, водитель пикапа потерял контроль над своим автомобилем и врезался в отбойник. Из-за гололеда и туманной погоды другие автомобили не смогли вовремя затормозить и врезались друг в друга.
 
В результате происшествия четверо человек получили серьезные ранения, еще 25 человек получили легкие ранения. 49-летний виновник аварии из района Ной-Ульм остался невредимым.
 
Среди поврежденных машин - три пожарных и два полицейских автомобиля. В связи с аварией, движение на автотрассе в направлении Касселя был временно заблокирован.
 
Материальный ущерб, по данным экспертов, измеряется шестизначной суммой.
 
Напомним, туристический автобус из Польши съехал с дороги и перевернулся в Германии. По предварительным данным, пострадали 32 человека.
 
Ранее в Стамбуле водитель городского автобуса врезался в остановку и напал с ножом на людей, которые пытались помешать ему сбежать. Тогда пострадали 13 человек.

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Теги: ДТП, Германия, авария, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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