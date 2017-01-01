Венгрию оштрафовали за нецелевое использование денег ЕС

Венгрия согласилась на 10-процентное сокращение финансирования Евросоюза, хотя могла попытаться обжаловать результаты выводов Комиссии.

На Венгрию наложили штраф за неправильное управление средствами, полученными от Европейского Союза, что может стоить Будапешту более 500 млрд форинтов (1,65 миллиарда долларов) финансирования. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает Reuters.

Детали наказания были изложены в документе, подготовленном Европейским комиссаром по вопросам политики соседства для заседания Комитета по вопросам бюджетного контроля Европарламента в понедельник.

Судя по документу, Венгрия согласилась на 10-процентное сокращение финансирования ЕС, которое комитет признал использованным не по назначению в текущем бюджетном периоде ЕС на 2014-2020 годы.

В прошлом году 8 из 30 программ финансирования ЕС, которых Еврокомиссии пришлось "исправить" из-за проблем в их использовании, были венгерскими.

Ссылаясь на аудит государственных закупок, Еврокомиссия назвала Венгрию страной-членом ЕС с самыми слабыми национальными системами управления и контроля в 2018 году.

Венгрия могла обжаловать результаты выводов Комиссии проект за проектом, но выбрала "10-процентную фиксированную финансовую коррекцию".

Напомним, Еврокомиссия подала в суд на власти Венгрии. Суд ЕС должне установить, нарушает ли венгерский закон об иностранных пожертвованиях ряд положений.

Ранее генсек НАТО призвал Венгрию не ставить сотрудничество Альянса с Украиной в зависимость от языкового конфликта двух стран.

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