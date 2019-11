В Кабуле семь человек погибли при взрывах

В столице Афганистана Кабуле произошли взрывы, в результате которых погибли семь мирных граждан, еще семь человек получили ранения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника пресс-центра МВД Афганистана Нусрата Рахими в среду, 13 ноября.

"В 7:25 на улице Касим в 15 районе Кабула был взорван заминированный автомобиль, погибли семь мирных граждан, еще семь человек получили ранения. Это предварительные данные, число жертв может возрасти", – сообщил Рахими.

По предварительным данным, взрывные устройства сработали в квартале Пули Худжа-Бакир и Панджсад Фомила в районе Хайрхона в северной части афганской столицы.

BREAKING NEWS: Explosion reported near Interior Ministry's building in #Kabul. Details to follow. #Afghanistan pic.twitter.com/BtwKYn3BvH