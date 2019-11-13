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В Кабуле семь человек погибли при взрывах

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Взрывные устройства сработали в квартале Пули Худжа-Бакир и Панджсад Фомила в районе Хайрхона.
Последствия взрыва в Кабуле
Последствия взрыва в Кабуле
Pajhwok Afghan News

В столице Афганистана Кабуле произошли взрывы, в результате которых погибли семь мирных граждан, еще семь человек получили ранения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника пресс-центра МВД Афганистана Нусрата Рахими в среду, 13 ноября.

"В 7:25 на улице Касим в 15 районе Кабула был взорван заминированный автомобиль, погибли семь мирных граждан, еще семь человек получили ранения. Это предварительные данные, число жертв может возрасти", – сообщил Рахими.

По предварительным данным, взрывные устройства сработали в квартале Пули Худжа-Бакир и Панджсад Фомила в районе Хайрхона в северной части афганской столицы.

Cмотрите фотогалерею: В Кабуле семь человек погибли при взрывах

Ранее сообщалось, что в Афганистане четверо судей из провинции Пактия погибли при нападении неизвестных боевиков в восточной провинции Логар.

Также стало известно, что на севере Афганистана девять школьников погибли в результате взрыва в районе Даркад провинции Тахар. Взрывное устройство сработало на дороге в деревне Тахири.

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Теги: Афганистан, видео, фото, взрыв, погибли, Кабул, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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