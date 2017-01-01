Картина Лукреция Джентилески ушла с молотка почти за пять миллионов евро

На картине изображена римлянка Лукреция, которая заколола себя после того, как была изнасилована царским сыном Секстом Тарквинием.



Картина итальянской художницы Артемизии Джентилески Лукреция ушла с молотка за 4,78 миллиона евро. Полотно было продано на парижском аукционе Artcurial.

Художница стала первой женщиной, которую избрали в члены Академии живописного искусства во Флоренции.

На картине изображена прекрасная римлянка Лукреция, которая заколола себя после того, как была изнасилована царским сыном Секстом Тарквинием.

Напомним, ранее на торгах аукционного дома Sotheby's в Лондоне была продана картина Клода Моне Дворец дожей за 32 миллиона евро.

А накануне в Нью-Йорке на аукционе Christie's был продан натюрморт французского художника Поля Сезанна Кувшин и фрукты почти за 60 миллионов долларов.

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