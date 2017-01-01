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В Гонконге из-за протестов до конца семестра отменили занятия в ВУЗах

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Администрации университетов ссылаются на "беспрецедентную вспышку насилия" и беспокоятся о безопасности студентов.
Протесты в Гонконге: в университетах отменили занятия до конца семестра
Протесты в Гонконге: в университетах отменили занятия до конца семестра

В Гонконге администрация нескольких университетов решила отменить занятия до конца семестра из-за столкновений между протестующими и полицией. Об этом сообщает DPA в четверг, 14 ноября.

"В четверг университеты в Гонконге отменили занятия до конца текущего семестра на фоне беспрецедентной вспышки насилия на территории нескольких вузов", - говорится в сообщении.

Этот шаг состоялся через два дня после столкновений между протестующими и полицией в Китайском университете Гонконга, вследствие которых полиция применила слезоточивый газ, а протестующие бросали "коктейли Молотова". На фоне опасений относительно дальнейших столкновений, студентам и сотрудникам было приказано держаться подальше от университетского городка.

На территории Политехнического университета Гонконга протестующие установили баррикады и перекрыли туннель Ганг Гом - главное транспортное сообщение между полуостровом Коулун и островом Гонконг. Бассейн учебного заведения превратили в площадку для тестирования "коктейлей Молотова".

В результате этого Университет Гонконга, Китайский университет и Гонконгский баптистский университет отменили занятия, оставшиеся в текущем семестре, ссылаясь на проблемы с безопасностью людей.

Напомним, в начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. В конце сентября протесты обострились, правительство Гонконга атаковали "коктейлями Молотова". Полицейские стреляли по протестующим.

Демонстранты также выдвигают еще четыре требования, в числе которых освобождение всех задержанных участников протестных акций и демократизация избирательной системы Гонконга.

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Теги: протесты, университеты, ВУЗ, университет, Гонконг, протесты в Гонконге
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Источник: korrespondent.net

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