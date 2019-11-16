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Сотни тысяч протестующих выдвинули ультиматум премьеру Чехии

Комментариев: 1
Премьер-миллиардер должен уйти в отставку, если не избавится до нового года от своего агрохимического холдинга, считают протестующие.
В акции протеста в Праге приняли участие от 200 до 300 тысяч человек
В акции протеста в Праге приняли участие от 200 до 300 тысяч человек
Twitter

В Праге в ходе массовых протестов выдвинуты требования об отставке премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, сообщает Европейская правда.

В акции протеста в субботу, 16 ноября, по данным полиции, приняло участие около 200 тысяч человек. Организаторы акции заявляют о цифре 300 тысяч.

 
 

Согласно требованиям протестующих, Бабиш должен подать в отставку до 31 декабря, если он не отозвет министра юстиции и не избавится от своего холдинга Агрофрерт. В противном случае ему угрожают новыми протестами.

"Замечательно, что люди могут высказать свое мнение, и никто не преследует и не нападает на них. И это действительно замечательно, что у нас есть свободные и демократические выборы, где мы можем свободно выбирать своих представителей", - сказал Бабиш.

Дальнейшие комментарии он пообезал предоставить в Национальном музее завтра. "Я скажу все, что считаю нужным и уместным. Вы можете быть удивлены", - добавил он.

Чешский премьер - миллиардер, ему принадлежит агрохимический холдинг и несколько СМИ.

 

Напомним, сегодня в Париже протестуют в годовщину "желтых жилетов". На выходные запланировано около 200 акций протестов.

Также сегодня сообщается о протестах в Грузии, в ходе которых пострадали люди.

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Теги: протесты, Чехия, премьер-министр, отставка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    16.11.2019, 20:30
Оценка:  -1
Мыкола
То то он и прется в Украину. Акула почувствовала, что здесь можно поживиться ... украинкою землею
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