Туска избрали главой Европейской народной партии

Делегаты 24-го съезда ЕНП подавляющим большинством избрали нового председателя. Уходящий глава Евросовета вступит в новую должность 1 декабря.

Уходящий с должности президента Евросовета Дональд Туск избран новым лидером Европейской народной партии. Об этом в среду, 20 ноября, сообщила пресс-служба ЕНП.

Голосование состоялось в ходе 24-го съезда партии, который проходит в Загребе (Хорватия).

За Туска проголосовал 491 делегат, что составляет 93% от общего количества зарегистрированных при 37 голосах против.

Политик вступит в должность президента ЕНП с 1 декабря 2019 года, заменив на этой должности Жозефа Дойля.

Избранный лидер партии на новой должности намерен активно бороться с популизмом.

Напомним, Туск был избран президентом Европейского Совета в 2014 году и был переизбран на второй срок в 2017.

С 2007 по 2014 он занимал должность премьер-министра Польши.

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