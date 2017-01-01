Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Туска избрали главой Европейской народной партии

Комментариев: 0
Делегаты 24-го съезда ЕНП подавляющим большинством избрали нового председателя. Уходящий глава Евросовета вступит в новую должность 1 декабря.
Дональд Туск возглавит ЕНП
Дональд Туск возглавит ЕНП
 
Уходящий с должности президента Евросовета Дональд Туск избран новым лидером Европейской народной партии. Об этом в среду, 20 ноября, сообщила пресс-служба ЕНП.
 
Голосование состоялось в ходе 24-го съезда партии, который проходит в Загребе (Хорватия). 
 
За Туска проголосовал 491 делегат, что составляет 93% от общего количества зарегистрированных при 37 голосах против.
 
Политик вступит в должность президента ЕНП с 1 декабря 2019 года, заменив на этой должности Жозефа Дойля.
 
Избранный лидер партии на новой должности намерен активно бороться с популизмом.
 
Напомним, Туск был избран президентом Европейского Совета в 2014 году и был переизбран на второй срок в 2017. 
 
С 2007 по 2014 он занимал должность премьер-министра Польши.
 
Новым главой Евросовета станет Шарль Мишель, который ранее занимал должность премьер-министра Бельгии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Туск, Партия, народная партия, Дональд Туск, Евросовет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Интерфакс-Украина

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь