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Американские эксперты посетили Чернобыль

Комментариев: 2
Визит состоялся в рамках работы межведомственной группы, которая обсудила проблемы нераспространения и региональной безопасности.
Саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС
Саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС
facebook.com/ChornobylNPP
 
Американские и украинские эксперты в составе межведомственной рабочей группы по вопросам нераспространения провели заседание в Киеве.
 
Об этом в пятницу, 22 ноября, информировал Госдепартамент США, сообщает ТАСС.
 
"Эксперты из разных ведомств с обеих сторон встретились для обсуждения ряда проблем, связанных с нераспространением, борьбой с распространением, контролем стратегического экспорта и безопасностью границ", - указано в пресс-релизе Госдепа.
 
Отмечается, что в ходе двухдневного визита эксперты также посетили Чернобыль, чтобы увидеть новый безопасный конфайнмент (саркофаг), введенный в эксплуатацию в этом году.
 

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Встреча была направлена на противодействие угрозам, связанным с распространением технологий двойного назначения, оружия массового уничтожения и средств его доставки.
 
Напомним, 10 июля, ЕС передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции. 
 
Как сообщалось 23 октября, ликвидаторам аварии на ЧАЭС хотят разрешить не платить за растаможку авто.
 

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Теги: Украина-США, Чернобыль, ЧАЭС, саркофаг, саркофаг для ЧАЭС
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Комментариев (2)
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COZEL    23.11.2019, 08:36
Оценка:  -2
COZEL
ПОСМОТРЕЛИ ОЦЕНИЛИ, ОТЛИЧНОЕ КЛАДБИЩЕ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ЯДРЁНЫХ ОТХОДОВ БУДЕТ И НА ШАРУ БУДЕТ((((((((
Asmo    23.11.2019, 09:46
Оценка:  +1
Asmo
Через Германию в Питер, уже всё налажено )
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