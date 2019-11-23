Американские эксперты посетили Чернобыль

Визит состоялся в рамках работы межведомственной группы, которая обсудила проблемы нераспространения и региональной безопасности.

Американские и украинские эксперты в составе межведомственной рабочей группы по вопросам нераспространения провели заседание в Киеве.

Об этом в пятницу, 22 ноября, информировал Госдепартамент США, сообщает ТАСС

"Эксперты из разных ведомств с обеих сторон встретились для обсуждения ряда проблем, связанных с нераспространением, борьбой с распространением, контролем стратегического экспорта и безопасностью границ", - указано в пресс-релизе Госдепа.

Отмечается, что в ходе двухдневного визита эксперты также посетили Чернобыль, чтобы увидеть новый безопасный конфайнмент (саркофаг), введенный в эксплуатацию в этом году.

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Напомним, 10 июля, ЕС передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщалось 23 октября, ликвидаторам аварии на ЧАЭС хотят разрешить не платить за растаможку авто.